Hindistan, ABD’den Silah Alımlarını Durdurdu

ABD TARİFELERİ HINDISTAN’IN SAVUNMA ALIMLARINI ETKİLEDİ

Hindistan, ABD’nin uyguladığı ihracat tarifeleri dolayısıyla savunma alımlarını erteledi. Ülke, ABD ile savunma iş birliği çerçevesinde planlanan bazı yeni silah ve uçak alımlarını askıya alıyor. Bu konuyla ilgili bilgi veren üç Hintli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’a uyguladığı yüksek ihracat tarifelerinin iki ülke ilişkilerinde önemli bir gerilim yarattığını ifade ediyor.

YÜKSEK TARİFELER İŞBİRLİĞİ ZORA SOKTU

Trump, Rusya’dan petrol alımı nedeniyle Hindistan’a ek yüzde 25’lik vergi uygulamaya başlamış, böylece toplam tarife oranı yüzde 50’ye çıkmıştı. Bu durum, Hindistan-ABD savunma ilişkilerinde ciddi belirsizlikler doğurdu.

WASHİNGTON ZİYARETİ İPTAL OLDU

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh’in Washington’daki ziyareti, bazı savunma alımlarının duyurulması beklenirken iptal edildi. Yetkililer, satın alımların tarifeler ve ikili ilişkilerin seyrinin netleşmesiyle birlikte yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

ALIMI DURDURULAN SİLAHLAR

Reuters’a bilgi veren kaynaklara göre, General Dynamics’in Stryker zırhlı araçları ile Raytheon ve Lockheed Martin’in Javelin tanksavar füzeleri alımı durduruldu. Bu anlaşmaların Trump ve Modi tarafından Şubat ayında duyurulduğu aktarılıyor.

BOEING P8I UÇAĞI ALIMI ERTELENDİ

Singh’in duyurmayı planladığı altı adet Boeing P8I keşif uçağı ve destek sistemleri alımı da iptal edilen ziyaret kapsamında ertelendi. Bu anlaşmanın yaklaşık 3.6 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu ve görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtiliyor.

RUSYA-HINDISTAN-ABD ARASINDAKİ GERİLİM

Hindistan, uzun süre en büyük silah tedarikçisi olarak Rusya’yı tercih etse de son dönemde ABD, Fransa ve İsrail’den de silah alımı yapmaya başlamış durumda. Ancak Hindistan, Rusya ile olan iş birliğini tamamen sonlandırmayı düşünmüyor; askeri sistemlerin devamlılığı için Moskova ile iş birliği süreçlerine devam edecek. Trump’ın Mayıs ayında Hindistan-Pakistan çatışmalarında ABD’nin ara buluculuğunu üstlendiği iddiası Hindistan tarafından yalanlansa da, ABD ile askeri iş birliği, istihbarat paylaşımı ve ortak tatbikatlar devam ediyor.