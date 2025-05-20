Hindistan Boykotu Hızla Artıyor! Türk Ürünleri Yasaklandı

TEPKİLERİN ARTAN SEBEBİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’a yönelik dayanışma mesajı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 7 Mayıs’taki Hindistan’ı kınayan açıklaması, tepkilerin daha da büyümesine yol açtı. Bakanlık, Hindistan’ın 6 Mayıs’ta gerçekleştirdiği saldırının savaş riskini artırdığını ifade ederek, taraflara sağduyu çağrısında bulunmuştu. Tepkiler, ilk aşamada turistik seyahat iptalleriyle kendini göstermeye başladı. Pakistan’ın Türk İHA’larını kullanma iddiaları ve Hindistan hükümetinin Türk şirketleriyle üniversiteleriyle olan ilişkilerini sonlandırması, durumu farklı bir aşamaya taşıdı. Hindistan, Delhi, Mumbai ve Bengaluru da dahil olmak üzere dokuz havalimanında yer hizmetleri sunan Türk şirketi Çelebi’nin güvenlik lisansını iptal etti. Çelebi, faaliyetlerini askıya aldığını ve yasal haklarını kullanacağını bildirdi. Pek çok Hint üniversitesi, Türk kurumlarıyla olan akademik ilişkileri durdururken, Hint basını boykotun Türkiye’ye ciddi ekonomik zararlara yol açabileceğini iddia ediyor.

BOYKOTUN GENİŞLEMESİ

Reuters’ın haberine göre, 13 milyon perakendeciye tedarik sağlayan Tüm Hindistan Tüketici Ürünleri Distribütörleri Federasyonu (AICPDF), çikolata, gofret, reçel, bisküvi ve cilt bakım ürünleri gibi tüm Türk menşeli ürünlere “süresiz ve tam boykot” kararı aldı.

TÜRK GİYİM MARKALARINA ENGEL

Ayrıca, Trendyol, LC Waikiki ve Mavi gibi Türk giyim markaları, Hint giyim sitelerinden kaldırıldı.