Hindistan’da 242 Kişilik Uçak Düştü

UÇAK KAZASI HAKKINDA BİLGİLER

Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde bir uçak kazası meydana geldi. Air India’nın Londra’ya sefer düzenleyen uçağında 10’u mürettebat olmak üzere toplam 242 insan bulunuyordu. Olay yerine ulaşan polis, uçağın yerleşim alanına düştüğünü bildirdi. Uçağın düştüğü noktanın yanı sıra doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezinin bulunduğu belirtildi. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” dedi. Air India’nın açıklamasında uçağın içinde 169 Hindistan vatandaşı, 53 İngiliz, 7 Portekizli ve 1 Kanadalı olduğu ifade edildi. Ahmedabad polis şefi, kazada kurtulan kimsenin olmadığını belirtti ve düşüş bölgesinde kayıpların yaşandığını söyledi.

KAZANIN SEBEBİ VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Televizyon haberlerinde, kazanın uçağın havalanma sürecinde gerçekleştiği bildirildi. Görüntülerde uçağın enkazının alev aldığı ve havaalanı nærlerinde yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca, sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen kişiler görüntülere yansıdı.

Air India, bu önemli olay hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi.

KALKIŞTAN ÖNCE SİNYAL KESİLDİ

Flightradar, söz konusu uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu duyurdu ve uçaktan gelen son sinyalin kalkıştan sadece saniyeler önce alındığını aktardı. “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” bilgisi verildi.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE TEPKİLER

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bakan, kaza nedeniyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti.

Londra Gatwick Havalimanı da olayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” ifadesine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Ayrıca, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” diye ekledi. Başbakan Keir Starmer ise kazayı “yıkıcı” olarak değerlendirdi ve “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” dedi.

KRAL CHARLES VE MODİ’DEN AÇIKLAMALAR

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” diyerek yaşanan olay üzerine duyduğu üzüntüyü belirtti. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle sürekli iletişim içinde olduğunu ifade etti.