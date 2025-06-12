Hindistan’da Air India Uçağı Düştü

UÇAĞIN DURUMU VE KAZA YERİ

İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmekte olan Air India uçağında, 12’si mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi bulunduğu açıklandı. Uçağın bir yerleşim alanına düştüğü ve bu alanda doktorlara hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu belirtiliyor. Polis, bölgede “n almost yüzde 70 ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” diye belirtti. Air India havayolu, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu duyurdu. Ahmedabad polis şefi, Air India uçağında kurtulan olmadığını aktarırken, düşüş yerinde ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

KAZANIN SEBEBİ VE GÖRÜNTÜLER

Televizyon kanallarının bildirdiğine göre, kaza uçağın havalanmaya başladığı sırada yaşandı. Görüntülerde uçağın enkazından alevlerin yükseldiği ve havaalanı civarında siyah dumanların görüldüğü kaydedildi. Ayrıca, sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de yer aldı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Air India, kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyor ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi.

SİNYAL KESİLMESİ

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu bildirdi. Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” bilgisini paylaştı.

HAVACILIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

Hindistan Havacılık Bakanı yaptığı açıklamada, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, kaza nedeniyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” belirtti.

LONDRA HAVALİMANI VE HÜKÜMETTEN AÇIKLAMALAR

Londra Gatwick Havalimanı, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” ifadesine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Lammy, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” diye ekledi. Başbakan Keir Starmer da kazayı “yıkıcı” olarak nitelendirdi ve “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” diye konuştu.

KRAL CHARLES VE MODİ’DEN YORUMLAR

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişim halinde olduğunu ifade etti.