Hindistan’da Air India uçağı düştü

HİNDİSTAN’DA UÇAK KAZASI

Hindistan’ın Ahmedabad bölgesinde Air India’ya ait bir yolcu uçağı düştü. Kazaya dair ilk görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Olayın meydana geldiği anların ve uçak enkazının fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Uçağın düşüş nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZANIN NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ediyor. Yaralı sayısı ve uçaktaki yolcu durumu hakkında bilgi almak için yetkililer incelemeleri hızlandırıyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir bilgi verilmedi. Uçuş güvenliği ile ilgili uzmanların açıklamaları bekleniyor.