Dünya

Hindistan’da Fabrika Patlaması: 17 Kişi Öldü

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BÜYÜK PATLAMA VE SONUÇLARI

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan bir havai fişek fabrikasında, öğle vakitlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda yangın çıktı ve fabrikanın bir kısmı çöktü. Yetkililerin açıklamalarına göre, bu trajik olayda 17 kişi yaşamını yitirdi.

HAYAT KAYIPLARI

Olayın ardından yapılan incelemelerde, patlamanın fabrikanın büyüklüğü ve içindeki malzemelerin çokluğu nedeniyle büyük zararlar doğurduğu belirlendi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artabileceğinden endişe ediyor. Olay yerine gelen acil durum ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

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