Hindistan’da Fil Saldırısı: 5 Ölü

KORKUTAN OLAY HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ
Hindustan Times gazetesinin aktardığına göre, Hindistan’da gerçekleşen “Maha Shivaratri” festivaline katılmak için yola çıkan bir grup, ormanda bulunan fil sürüsünün saldırısına uğradı.
OLAYDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay sonucunda filler tarafından ezilen 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
KRİTİK DURUMDA OLAN YARALILAR BULUNUYOR
Yetkililer, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.