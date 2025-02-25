Hindistan’da Fil Saldırısı: 5 Ölü

KORKUTAN OLAY HİNDİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Hindustan Times gazetesinin aktardığına göre, Hindistan’da gerçekleşen “Maha Shivaratri” festivaline katılmak için yola çıkan bir grup, ormanda bulunan fil sürüsünün saldırısına uğradı.

OLAYDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonucunda filler tarafından ezilen 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

KRİTİK DURUMDA OLAN YARALILAR BULUNUYOR

Yetkililer, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.