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Hindistan’da Okul Yemeğinden Yılan Çıktı

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ÖĞRENCİLERİN ZEHİRLENMESİ OLAYI

Bihar eyaletinde bulunan Mokama kasabasında, 24 Nisan’da yüzlerce öğrenci, bir devlet okulunda sunulan ve içerisinde yılan kalıntısı bulunan yemek nedeniyle zehirleniyor. Zehirlenen öğrencilerden en az 22’si hastaneye kaldırılırken, yaşanan durum bölge halkında büyük bir tepkiye yol açtı. Öfkeli kalabalık, bir karayolunu trafiğe kapatarak okul yönetiminin ihmalinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini savundu.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU DEVREDE

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), bu olayla ilgili olarak Bihar polisi ve yerel yönetimlerden çocukların sağlık durumuna dair acil bir rapor talep ediyor. Komisyonun yapmış olduğu açıklamada, “Eğer bu iddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi biçimde ihlali anlamına gelir.” ifadesine yer verildi.

ÜCRETSİZ YEMEK PROGRAMI VE GEÇMİŞTEKİ KAZALAR

Hindistan, dünya genelinde en büyük ücretsiz okul yemek programına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. 2013 yılında, okul yemeğine karışan tarım ilacı nedeniyle 23 öğrencinin hayatını kaybettiği bir olay yaşanmıştı. Bu durum, ülkedeki okul yemek sisteminin güvenliği konusunda endişeleri yeniden gündeme getiriyor.

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