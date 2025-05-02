Dünya

Hindistan’da Okul Yemeğinden Yılan Çıktı

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ÖĞRENCİLERİN ZEHİRLENMESİ OLAYI

Bihar eyaletinin Mokama kasabasında, 24 Nisan’da, bir devlet okulunda sunulan ve içinde yılan kalıntısı bulunan yemek nedeniyle yüzlerce öğrenci zehirlendi. Zehirlenen öğrencilerden en az 22’si hastaneye kaldırıldı. Olay, bölge halkında büyük bir tepkiye neden oldu. Öfkeli gruplar, bir karayolunu trafiğe kapatarak, okul yönetiminin ihmalinin çocukların sağlığını ciddi anlamda tehlikeye attığını belirtti.

HUMAN HAKLARI KOMİSYONU’NDAN RAPOR TALEBİ

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), bu olayla ilgili olarak Bihar polisi ve yerel yetkililerden çocukların sağlık durumu hakkında acil bir rapor istedi. Komisyonun açıklamasında, “Eğer bu iddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi biçimde ihlali anlamına gelir.” ifadeleri yer aldı.

ÜCRETSİZ YEMEK PROGRAMI

Hindistan, dünya genelinde en büyük ücretsiz okul yemek programına sahip ülkeler arasında bulunuyor. Ancak geçmişte benzer durumlar yaşanmıştı. 2013’te, okul yemeklerine karışan tarım ilacı nedeniyle 23 öğrenci hayatını kaybetmişti. Bu durum, ülkede okullarda sunulan yemeklerin güvenliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

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