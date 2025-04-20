Hindistan’da Sel Felaketi Baş Gösterdi

HINDİSTAN SEL FACIASIYLA YÜZLEŞİYOR

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, dünden itibaren kesintisiz olarak süren yağışlar büyük bir sel felaketine yol açtı. Bu olay, bölgedeki insanları derinden etkiliyor.

CAN KAYIPLARI YAŞANIYOR

Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen sağanak yağış, selin oluşmasına neden oldu. Bu felakette 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Sel sularının etkisi, bölgede endişe verici bir durum oluşturuyor.

TAAHHÜT KURTARMA OPERASYONLARI

Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tehlikeli durumdan kurtarılarak tahliye edildiğini bildirdi. Ancak, yolların su altında kalması ve yaklaşık 40 evin yıkılması, halkın yaşamını zorlaştırıyor. Kurtarma operasyonları devam ediyor ve durumun ciddiyeti her geçen gün artıyor.