Hindistan’da Uçak Düşüşü, Boeing Hisseleri Düşüşte

HİNDİSTAN’DA BOEING 787-8 DREAMLINER UÇAĞI DÜŞTÜ

Hindistan’da Air India’ya ait olan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesinin ardından yatırımcılar, Boeing hisselerinde hemen satış yapmaya başladı. New York Borsası’nda açılış öncesi yapılan işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu durum, Boeing’in piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kayıpla 151 milyar dolara gerilemesi anlamına geliyor.

KAZA ENDİŞELERİ ARTIRDI

Kazanın detayları henüz netleşmemiş olsa da yatırımcılar, 2023 sonu 2024 başlarında yaşanan 737-Max tipi uçaklardaki sorunlarla benzer bir sürecin yaşanma ihtimalinden endişe duyuyor. Söz konusu dönemde 6 ay içerisinde 737 MAX modelinin 4 kazaya karıştığı görülmüştü. Ayrıca, 2018 ve 2019 yıllarında da aynı model ailesinin 2 ölümcül kazada yer aldığı hatırlanıyor.

DREAMLINER AİLESİNİN ÖNEMİ

787 Dreamliner serisinde, 8, 9 ve 10 şeklinde 3 farklı uçak tipi bulunuyor. Hindistan’daki kazaya karışan ‘8’ modeli, en düşük yolcu kapasitesine sahip olan Dreamliner. Boeing, 787 Dreamliner ailesinin tarihin en çok satan yolcu uçağı olduğunu ve şimdiye kadar 1 milyar yolcunun bu modelle taşındığını ifade ediyor. Bu nedenle bu modele dair oluşan soru işaretleri, Boeing için ciddi bir risk oluşturuyor. Fakat kazanın nedeni henüz bilinmiyor.