Hindistan’daki 11-A Mucizesi! Uçaktan Kurtuldu

Hindistan’ın Ahmedabad kenti havalimanında büyük bir uçak kazası meydana geldi. İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmekte olan Air India uçağında 12’si mürettebat toplam 242 kişinin olduğu bilgisi verildi. Polis, kazanın ardından uçağın yerleşim alanına düştüğü bilgisini paylaştı. Uçağın düştüğü noktada doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi bulunduğu ifade edildi. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Air India, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ahmedabad polis şefi, uçakta kurtulan olmadığını ve yere düşüş bölgesinde ölü ile yaralıların bulunduğunu ifade etti.

240’DAN FAZLA ÖLÜ VAR

Hindistan polisi, uçak kazasında 240’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazada yalnızca 1 kişinin sağ kurtulduğu belirtildi. Air India, uçaktaki 242 yolcudan 241’inin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurtulan kişinin hastanede tedavi altında olduğu açıklandı. Kazadan sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlileriyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak ambulansa gittiği görüldü. Hindistan basını, Ramesh’in İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olduğunu, Hindistan ziyaretinden dönerken uçakta bulunduğunu ve 11A koltuğunda oturduğunu aktardı.

KAÇINILMAZ KAZA

Televizyon kanallarının haberine göre, kaza uçağın havalanması sırasında gerçekleşti. Görüntülerde, uçağın enkazının yanmakta olduğu ve havaalanı civarından yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca sedyelerle taşınarak ambulanslara götürülen insanların görüntüleri de yayımlandı.

AIR INDIA, İNCELEME YAPIYOR

Air India kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Şirket, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” diye belirtti. Uçak modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğu ve son sinyalin kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı ifade edildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” dedi.

HAVACILIK BAKANI: EN YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” açıklamasında bulundu. Bakan, kaza sebebiyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” belirtti. Havalimanında tüm uçuşların durdurulduğu bilgisi verildi.

LONDRA HAVALİMANI DOĞRULADI

Londra Gatwick Havalimanı, kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılan AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” ifadeleri yer aldı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN İLK AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kazayla ilgili “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Lammy, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” şeklinde ekledi. Başbakan Keir Starmer ise kazayı “yıkıcı” olarak nitelendirirken, “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” dedi.

KRAL CHARLES’A BİLGİ VERİLDİ

Buckhingam Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Charles’ın kaza nedeniyle şok yaşadığı belirtildi.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI: YÜREĞİMİZ PARÇALANDI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişimde olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DIPLOMATİK TAZİYELER

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazayla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.