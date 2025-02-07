Hindistan Merkez Bankası Faizi İndirdi

HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPTI

Hindistan Merkez Bankası (RBI), yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş durumda. RBI, analistlerin tahminleri doğrultusunda gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50’den %6,25’e çekiyor. Banka, son olarak 2020 yılının Mayıs ayında faiz indirimine gitmişti. Hindistan Politika Komitesi, RBI’dan üç ve dışarısından üç üye ile birlikte, faizin indirilmesi yönünde oy kullanmış.

ENFLASYON HEDEFLEME ÇERÇEVESİ ÖNEMLİ

RBA Başkanı Sanjay Malhotra, esnek enflasyon hedefleme çerçevesinin ekonomiye iyi hizmet ettiğini ifade ediyor. Malhotra, “Çerçevenin başlamasından bu yana ortalama enflasyon düşüyor, temel taşlarını daha da geliştirmek için çalışacağız.” diyerek, enflasyonu tahmin etmek amacıyla daha sağlam modeller geliştireceklerini vurguluyor.

Bu faiz indirimi, piyasalarda yeni bir ivme yaratırken, Hindistan ekonomisi için önemli bir gelişim süreci de başlatmış oluyor.