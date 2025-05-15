Hindistan, Pakistan’a Karşı Ateşkesi Uzattı

ATEŞKESİN UZATILMASI

Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından artan gerginliğin ardından ilan edilen ateşkes, tarafların anlaşmasıyla uzatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, 10 Mayıs’ta yürürlüğe giren ateşkesin, askeri heyetlerin 14 Mayıs’ta yaptığı görüşmeler sonucu 18 Mayıs’a kadar uzatıldığını bildirdi. Dar, ayrıca kalıcı bir çözüm için iki ülke arasında doğrudan siyasi diyaloğun gerekli olduğuna dikkat çekti.

GERİLİMİN ARTMASI

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde bulunan Pahalgam kasabasında 22 Nisan’da yaşanan ve 26 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı, iki nükleer güç arasındaki gerilimi artırdı. Hindistan, bu saldırının sorumlusunun Pakistan olduğunu belirtirken, İslamabad bu iddiaları şiddetle reddetti. Ardından Hindistan, “Sindoor Operasyonu” adıyla başlattığı askeri harekâtla Pakistan’daki “terör altyapılarını” hedef aldığını açıkladı. Pakistan ise buna “Bunyan-un-Marsoos Operasyonu” ile karşılık verdi. Her iki ülke de karşılıklı operasyonlar sonucunda ağır kayıplar yaşadı; Pakistan’da 51, Hindistan’da ise 31 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin uzatılması, bölgedeki tansiyonun düşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.