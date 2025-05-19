Hindistan-Pakistan Gerilimi Sürüyor! Gözaltına Alınan Influencer

HINDISTAN-PAKISTAN GERİLİMİ SÜRECEK Mİ?

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde gerçekleşen saldırı sonrası Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırıları ile tırmanan gerilim devam ediyor. Hindistan polisi, “seyahat influencer’ı” Jyoti Malhotra’yı “casusluk” iddiasıyla gözaltına aldı. Haryana eyaletinde yaşayan genç YouTuber, önceki dönemlerde sıkça Pakistan’a seyahat etmiş ve son gezi tarihinin Mart 2025 olduğu öğrenildi. BBC’nin haberine göre, Haryana polisi, Malhotra’nın Pakistan Yüksek Komisyonu’ndan bir yetkili ile iletişimde bulunduğunu iddia etti. Bu yetkilinin geçtiğimiz ay Hindistan’dan sınır dışı edildiği belirtildi. Malhotra’nın babası ise kızının casusluk iddialarını reddederek, “Kızım gerekli izinleri aldıktan sonra Pakistan’a gitti” şeklinde açıklama yaptı.

POLİSİN ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Malhotra, sosyal medyada kendisini “eski fikirlere sahip modern bir kız” olarak tanımlıyor. YouTube’da 377 bin abonesi olan Malhotra’nın Instagram’da 133 bin takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarında Hindistan’ın yanı sıra Bangladeş, Çin, Tayland, BAE ve Endonezya gibi ülkeleri ziyaret ettiği görülüyor. Yetkililer Malhotra’ya, dünya seyahatlerini nasıl finanse ettiği hakkında sorular yöneltti. Polise göre, gerçekleştirdiği seyahatler, bilinen gelir kaynaklarını aşıyor.

KONTROL ALTINA ALINIYOR

Hindistan polisi, Malhotra’nın “Pakistan istihbarat ajanları” ile bağlantılı olduğunu ve sürekli bir Pakistan vatandaşı ile temas içerisinde bulunduğunu ileri sürdü. Ayrıca, Malhotra’nın, Pahalgam saldırısıyla bağlantısını araştırıyor. Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer influencer’larla temas halinde olduğunu ve sponsorlu seyahatler aracılığıyla Pakistan’a gittiğini belirtti. İki ülke arasındaki gerilim daha da tırmanırken, polisin söz konusu Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’den 13 Mayıs’ta ülkeyi terk etmesini istediği bildirildi.