Hindistan Uçağı Bakımı Türk Firmasıyla Değil

SON DAKİKA KAZASI HİNDİSTAN’DA YERYÜZÜNE ÇAKILDI

Hindistan’da geçen gün Boeing 787-8 tipi yolcu uçağı kalkış yaparken alev alarak yere çakıldı. Bu kaza sonucunda 241 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından düşen uçağın bakımının bir Türk firması tarafından yapıldığına dair söylentiler çıktı. Bu konuda İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama geldi.

PAYLAŞILAN İDDİALAR YALANLANDI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığının iddialarının, Türkiye-Hindistan ilişkilerine dair kamuyou manipüle etmeye dönük bir dezenformasyon olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Air India ve Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yıllarında yalnızca B777 tipi geniş gövde uçakların bakımı için anlaşmalar olduğu ve kazaya konu olan Boeing 787-8 Dreamliner uçağının bu kapsama dahil olmadığı bilgisi verildi. Turkish Technic’in bugüne kadar Air India’ya ait bu tipte bir uçağa bakım yapmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı ifade edilerek, “Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı tarafımızca bilinmekle birlikte, bu konuda başka değerlendirmelere yer vermemek adına açıklama yapmak ilgimiz dışındadır.” denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden markalarının itibarına yönelik tehditleri takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi. Türk milleti olarak, meydana gelen uçak kazasıyla ilgili Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştıkları belirtildi.