Hindistan Ve Çin, 5 Yıl Sonra Yeniden Başlatıyor

HİNDİSTAN ÇİN SINIR TİCARETİ GÖRÜŞMELERİ

Hindistan ile Çin arasında 2020 yılında meydana gelen çatışma sonrası askıya alınan sınır ticareti, yeniden gündeme geliyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yaptığı açıklamada, Çin ile olan sınır gerilimi ve ticaret konularının görüşüldüğünü ve beş yıl aradan sonra üç noktada sınır ticaretinin tekrar başlatılması için temasların sürdüğünü belirtti. Jaiswal, “Sınırdaki üç geçiş noktasında ticaretin tekrar hayata geçirilmesi için Çin tarafıyla temas halindeyiz” diye ifade etti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden gelişim gösterdiği bir dönemde geldi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI ZİYARETİ VE GÜNDEM

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin 18 Ağustos’ta Hindistan’a resmi ziyarette bulunacağı ve bu konuların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bildirildi. Ziyaretin, sınır güvenliği, ekonomik iş birliği ve bölgesel istikrar gibi kritik başlıkları içereceği vurgulandı. İki ülke, 22 Ekim 2024’te Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya vardığı bilgisi paylaşıldı. Bunu takiben, Şubat 2025’te direkt uçuşların yeniden başlatılması konusunda da bir mutabakata varıldığı ifade edildi.

SINIR HATTINDAKİ BELİRSİZLİKLER VE GEÇMİŞTEN BUGÜNE

Himalaya Dağları çevresindeki belirsiz sınır hattı, yıllar boyunca egemenlik tartışmalarına neden olmuş durumda. 2020’de meydana gelen çatışma, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir gerilim yaratmıştı. Ancak son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı adımlar, ilişkilerin normalleşme sürecine girmekte olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, Hindistan ve Çin arasındaki sınır ticaretinin yeniden şekilleneceği bir sürecin başlangıcını simgeliyor.