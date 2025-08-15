Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor

SINIR TİCARETİNE YENİDEN GÜNDEME GELMESİ

Hindistan ile Çin arasında 2020 yılında Himalayalar’daki tartışmalı sınır hattında yaşanan çatışma sonrası durdurulan sınır ticareti, yeniden gündeme geliyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yaptığı açıklamada, Çin ile sınır gerilimi ve ticaret konularının görüşüldüğünü ve beş yıl aradan sonra üç noktada sınır ticaretinin tekrar başlatılması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Jaiswal, “Sınırdaki üç geçiş noktasında ticaretin tekrar hayata geçirilmesi için Çin tarafıyla temas halindeyiz” dedi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden hız kazandığı bir dönemde yapıldı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin 18 Ağustos’ta Hindistan’a resmi bir ziyarette bulunacağı ve bu ziyarette bahsedilen konuların masaya yatırılacağı aktarılıyor. Ziyaretin, sınır güvenliği, ekonomik iş birliği ve bölgesel istikrar açısından kritik başlıkları içereceği belirtiliyor. İki ülke, 22 Ekim 2024’te Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Ayrıca, Şubat 2025’te direkt uçuşların yeniden başlaması konusunda da bir mutabakata ulaşılmıştı.

Himalaya Dağları’nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, yıllardır egemenlik tartışmalarına zemin hazırlıyor. 2020’deki çatışma, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde ciddi bir gerilim oluşturmuştu. Ancak son dönemde atılan karşılıklı adımlar, ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini gösteriyor.