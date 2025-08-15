Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor

HİNDİSTAN-ÇİN SINIR TİCARETİ YENİDEN GÖRÜŞÜLÜYOR

Hindistan ile Çin arasında 2020 yılında Himalayalar’da yaşanan sınır çatışmasının ardından durdurulan sınır ticareti yeniden gündeme geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, gerçekleştirdiği açıklamada, Çin ile olan sınır gerginliği ve ticaret meselelerinin gündeme alındığını ifade ederek, “Sınırdaki üç geçiş noktasında ticaretin tekrar hayata geçirilmesi için Çin tarafıyla temas halindeyiz” dedi. Jaiswal, böyle bir gelişmenin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden güçlendiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN ZİYARETİ

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin 18 Ağustos’ta Hindistan’a resmi ziyarette bulunacağı ve bu seyahat sırasında ticaret gibi konuların detaylı bir şekilde ele alınacağı bildirildi. Ziyaretin, sınır güvenliği, ekonomik iş birliği ve bölgesel istikrar gibi kritik başlıkları içereceği kaydedildi. İki ülke, daha önce 22 Ekim 2024’te Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölgesindeki devriye faaliyetleri hakkında bir anlaşma sağlamıştı. Bunun ardından, Şubat 2025’te ise direkt uçuşların yeniden başlaması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

SINIR HATTI VE EGEMENLİK TARTIŞMALARI

Himalaya Dağları’nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına neden oluyor. 2020’deki çatışma, her iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde ciddi gerginliklere yol açmıştı. Ancak son dönemde atılan karşılıklı adımlar, ilgili ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.