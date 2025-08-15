Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor

HİNDİSTAN VE ÇİN ARASINDA TİCARET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Hindistan ile Çin arasında 2020 yılında Himalayalar’da yaşanan çatışma sebebiyle askıya alınan sınır ticareti tekrar gündeme geliyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yaptığı açıklamada, “Sınırdaki üç geçiş noktasında ticaretin tekrar hayata geçirilmesi için Çin tarafıyla temas halindeyiz,” dedi. İki ülke arasındaki sınır gerilimi ve ticaret konularının müzakere edildiği, 5 yıl aradan sonra ticaretin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN ZİYARETİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR İÇERECEK

Bu açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar hızlandığı bir dönemde geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin 18 Ağustos’ta Hindistan’a resmi bir ziyarette bulunacağı, bu ziyarette sınır güvenliği, ekonomik iş birliği ve bölgesel istikrar konularının ele alınacağı belirtildi.

SINIRDA DEVRİYE FAALİYETLERİ VE UÇUŞ MUTABAKATI

İki ülke, 22 Ekim 2024’te Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölümünde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ayrıca, Şubat 2025’te direkt uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili de mutabakat sağlanmıştı. Himalaya Dağları’nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına yol açıyor. 2020’deki çatışma, diplomatik ilişkilerde ciddi gerginlikler oluşturmuşken, son zamanlarda atılan karşılıklı adımlar ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini gösteriyor.