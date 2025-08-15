Hindistan Ve Çin, Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor

HİNDİSTAN-ÇİN SINA R TİCARETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hindistan ile Çin arasındaki tartışmalı sınır hattında 2020 yılında meydana gelen çatışma sonrası askıya alınan sınır ticareti, yeniden dikkat çekiyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yaptığı açıklamada, “Sınırdaki üç geçiş noktasında ticaretin tekrar hayata geçirilmesi için Çin tarafıyla temas halindeyiz” ifadesini kullandı. Söz konusu görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret meseleleri ve sınır geriliminin çözümü üzerine odaklanıyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN ZİYARETİ

Ayrıca, 18 Ağustos’ta Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Hindistan’a yapacağı resmi ziyarette sınır ticareti konusunu da masaya yatıracağı aktarıldı. Ziyaretin; sınır güvenliği, ekonomik iş birliği ve bölgesel istikrar açısından önemli başlıkları içereceği belirtiliyor. İki taraf, daha önce 22 Ekim 2024’te Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla anlaşmaya varmıştı.

DİPLOMASİK İLİŞKİLERDE GEÇİŞKENLİK

Ayrıca, Şubat 2025’te direkt uçuşların yeniden başlaması üzerinde de mutabakat sağlandığı ifade ediliyor. Himalaya Dağları ile çevrili belirsiz sınır hattı, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. 2020 yılındaki çatışma, Hindistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerde büyük gerilim yaratmıştı. Ancak son dönemde atılan karşılıklı adımlar, ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğini gösteriyor.