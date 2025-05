Hindistan Ve Pakistan Ateşkes İlan Etti

ATEŞKES ANLAŞMASI VE TARİHİ

Hindistan ve Pakistan, 10 Mayıs 2025’te, Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda “tam ve acil ateşkes” konusunda bir mutabakata vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, uzun süren müzakerelerin ardından iki nükleer güç arasında barışın sağlandığını bildirdi. Anlaşma, Nisan 2025’te Keşmir’de meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından başlamış ve karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanan gerilimi sona erdirmeyi amaçlıyor. Ancak Hindistan, anlaşmayı resmen onaylamadı. Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar ateşkesi X platformunda doğruladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE GÖRÜŞMELER

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda uzun süren müzakerelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları ve büyük zekâ gösterdikleri için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülkenin “geniş kapsamlı konularda” tarafsız bir bölgede görüşmelere başlayacağını duyurdu. Anlaşma, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki “terörist altyapı” hedeflerine düzenlediği füze saldırıları ile Pakistan’ın buna misilleme olarak gerçekleştirdiği “Operasyon Bunyan Marsus” sonrasında gerçekleşti. Çatışmalar, 22 Nisan’da Keşmir’in Hindistan kontrolündeki Pahalgam bölgesinde İslamist militanların gerçekleştirdiği saldırıda 26 kişinin ölmesiyle başladı.

ATEŞKESİN DETAYLARI VE TARAFLARIN TUTUMU

Hindistan: New Delhi, ateşkesi resmi olarak onaylamadı. Hindistan, Pakistan’ı terörist grupları desteklemekle suçlayarak, herhangi bir anlaşmanın “terör altyapısının ortadan kaldırılması” şartına bağlı olduğunu ifade etti. Hindistan basını, hükümetin tarihsel olarak üçüncü taraf arabuluculuğunu reddettiğini, ancak uluslararası baskı ve Trump’ın girişimiyle ateşkese razı olduğunu belirtti.

Pakistan: Dışişleri Bakanı İshaq Dar, X platformunda, “Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korurken bölgede barış ve güvenliğe her zaman öncelik vermiştir” dedi. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculukta kilit rol oynadığını vurguladı.

ABD VE DİĞER AKTÖRLERİN ROLÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun her iki ülkedeki muhataplarıyla görüşerek ateşkesi sağladığını doğruladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, taraflarla görüşerek arabuluculuk teklifinde bulundu. G7 ülkeleri, 9 Mayıs’ta ortak bir açıklama yaparak tarafları “maksimum itidal” göstermeye ve doğrudan diyaloğa çağırdı. Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında 1947’deki bölünmeden bu yana tartışmalı bir bölge konumunu sürdürüyor. Her iki ülke, bölgenin tamamında hak iddia ediyor ve geçmişte üç savaş dahil birçok çatışmaya sahne oldu. Son gerilim, Hindistan’ın Pakistan’ı 22 Nisan’daki saldırıyla ilişkilendirmesiyle patlak verdi. Hindistan, 7 Mayıs’ta Pakistan’daki hedeflere füze saldırıları düzenledi; Pakistan ise 10 Mayıs’ta Jammu ve Keşmir’deki askeri hedeflere misilleme yaptı. Çatışmalarda her iki tarafın toplamda 60’tan fazla kayıp verdiği bildiriliyor.