Hira’nın Ölümü, Arkadaşları Tarafından

DEHŞET VEREN OLAYLIK DURUM

31 Ağustos gecesi, Toroslar ilçesinde korkunç bir olay gerçekleşti. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş bir şekilde ağır yaralı olarak otomobil ile Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Aygar’ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine yaptığı açıklamada, “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti” şeklinde ifade verdi.

H.A.Ş.’nin ifadesini değiştirdiği, M.Z. ve N.Ç.’nin ifadelerinde de çelişkiler olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş., ikinci ifadesinde, şakalaşmak amacıyla boş olduğunu belirttiği tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiği sıktığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesinde Fuat Moral Mahallesi’nde bir yere bıraktıklarını aktardı. Bu alanda yapılan aramada kan izine rastlandı. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Aygar, yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ANNELERİN YÜREĞİ YANMAMALI

Hira Aygar’ın annesi Gülten Tan, gözyaşlarıyla, kızının arkadaş kurbanı olduğunu ifade etti. Tan, olay günü yaylada olduklarını, eve döndüğünde kızını aradığını ve asker eğlencesinde olduğunu öğrendiğini söyledi. “‘Geç kalma eve gel’ dedim. Yorgundum uyuyakalmışım. Telefonum çaldı, açtım. Polisler, ‘Kızınız trafik kazası geçirdi başınız sağ olsun’ dediler. Yüreğim yandı. Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.