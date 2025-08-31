Gündem

Hırdavat Yangını, Fabrikaya Sıçradı

hirdavat-yangini-fabrikaya-sicradi

YANGININ NEDENİ MANGAL İDDİASI

Organize Sanayi Bölgesi’nde, 12’nci Cadde üzerindeki hırdavat malzemeleri satan iş yerinde saat 15.30 civarında bir yangın meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde yakılan mangal nedeniyle başlayan yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek yan tarafta bulunan mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçradı.

ACİL DURUM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yangın ihbarı sonrasında bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Mercedes-Benz, EQE Üretimini Durduruyor

Mercedes Benz, elektrikli modelinin üretimini durdurma kararı alarak otomotiv sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Bu hamle lüks otomotiv dünyasında önemli bir değişimi temsil ediyor.
Flaş

Muhammed Bayo Resmi Olarak Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, Lille'den 27 yaşındaki Muhammed Bayo'yu bir yıllığına kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.