Hırdavat Yangını, Fabrikaya Sıçradı

YANGININ NEDENİ MANGAL İDDİASI

Organize Sanayi Bölgesi’nde, 12’nci Cadde üzerindeki hırdavat malzemeleri satan iş yerinde saat 15.30 civarında bir yangın meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde yakılan mangal nedeniyle başlayan yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek yan tarafta bulunan mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçradı.

ACİL DURUM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yangın ihbarı sonrasında bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor.