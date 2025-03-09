Hırsızlığı Bildirmeyen İşçi İşten Kovulacak

OLAYIN DETAYLARI

Eskişehir’deki bir şirketin işletme şefinin, şirkete ait araçların deposundan mazot çalındığına dair tutanağı yetkililere ulaştırmasının ardından hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı. Şirket yetkilileri, daha önce benzer bir olay yaşandığını ve işletme şefinin bu durumdan haberdar olmasına rağmen durumu bildirmediğini tespit etti. Bildirimde bulunmaması sebebiyle, çalıştığı iş yerinden tazminatsız olarak çıkarıldı. Çalışan, kıdem, ihbar ve manevi tazminat talepleri ile Eskişehir 2. İş Mahkemesi’ne dava açtı.

MAHKEME KARARLARI

Mahkeme, çalışanın işverene zarara uğratacak herhangi bir eyleminin olmadığını belirterek, iş sözleşmesinin feshi için gösterilen sebeplerin haklı feshe dayanak oluşturmadığına hükmetti. Davacıya kıdem ve ihbar tazminatının verilmesini kararlaştırdı. Ancak bu karar itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde gözden geçirildi.

İTİRAZ VE SONUÇLAR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, işvereni haklı bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Önceden yaşanan hırsızlık olayının ardından davacının, işverenin yetkisiyle hareket ettiği anlaşılmıştır. Mahkeme, disiplin soruşturmasının sonuçlarına dayanarak davacının sadakat borcuna aykırı davrandığını vurguladı ve işten çıkarmanın haklı bir neden olduğu sonucuna vardı. Bu bağlamda, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabul edilmesi ile birlikte davanın reddine karar verildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun bulup onadı.