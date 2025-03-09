Hırsızlığı Bildirmeyen Personel İşten Çıkarıldı

DAVACININ HIRSIZLIK OLAYI HAKKINDAKİ YAKLAŞIMI

Eskişehir’de bir şirkette işletme şefi olarak görev yapan bir çalışan, şirketin araçlarının deposundan mazot çalındığına dair tutanağı şirkete iletti. Şirket yöneticileri, başlatılan hırsızlık soruşturmasında, daha önce benzer bir olayın gerçekleştiğini ve davacının bu durumu kendilerine bildirmediğini tespit etti. Sonuç olarak, durumu zamanında rapor etmediği gerekçesiyle çalıştığı yerden tazminatsız olarak çıkarıldı. Çalışan, kıdem, ihbar ve manevi tazminat talepleriyle Eskişehir 2. İş Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEME KARARI VE TAZMİMAT UYGULAMASI

Mahkeme, çalışanın işvereni zarar uğratacak herhangi bir eyleminin olmadığını belirtti. İş sözleşmesinin sona ermesinin haklı bir gerekçe taşımadığını kabul eden mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatının davacıya ödenmesine karar verdi. Ancak bu durum, itiraz üzerine değişti.

İTİRAZ VE YARGITAY ONAYI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak yerel mahkeme kararını iptal etti. Davacının, geçmişteki hırsızlık olayı sonrasında işveren adına hareket ettiği, dolayısıyla sadakat borcuna aykırı davrandığı vurgulandı. Disiplin soruşturması sonucunda, işverence olayın affedilemeyeceği ifade edildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını usul ve kanuna uygun buldu ve kararı onadı.