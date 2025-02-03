Hırsızlık Suçlamasıyla Çılgına Dönen Kadın Olayı

OLAYIN GERÇEĞİ VE TEPKİLER

Esenyurt’taki bir markette alışveriş yapan bir kadının, çıkışta üstü aranmak istendi. Üzerinde herhangi bir ürün bulunmayan kadın, bu durum karşısında büyük bir tepki gösterdi. Olay, Akşemsettin Mahallesi’nde gerçekleşti. Markete gelen kadın, reyonları ve rafları incelerken, hırsızlıkla suçlandığı iddia edildi.

İDDİALARA KARŞI TEPKİ

Kadın, suçlamaları reddederek üzerine arama yapıldığında sinirlendi. Üzerinden hiçbir ürün çıkmayan kadın, market çalışanlarına bağırmaya başladı. Market çalışanları, kadını sakinleştirmeye çabalasa da bu çabaları sonuç vermedi. Kadın, çalışanlara “Kimsenin 5 kuruşunda gözüm yok benim. Siz kimsiniz. Ben parayla poşet bile aldım.” diye seslendi.

GİREN YANINA MÜŞTERİ VE TARTIŞMA

Olayın büyümesine başka bir müşteri de dahil oldu ve market çalışanlarının tutumunu eleştirerek tartışmayı daha da alevlendirdi. İki müşteri, çevredeki insanlar tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkarıldı. Kadın, marketin önünde bir süre bağırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.