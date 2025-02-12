Hırsızlık Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

NARENCİYE HIRSIZLIĞI İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Merkez Akdeniz ilçesindeki bir narenciye bahçesinden portakal çalındığına dair gelen ihbarla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, bahçenin bulunduğu alanı kuşatarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sonucunda, Ş.D. isimli şüpheli, başkasına ait bir tarladan portakal çalarken suçüstü yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİDEN 500 KİLOGRAM PORTAKAL ELE GEÇİRİLDİ

Hırsızlık olayında kullandığı belirlenen şüpheliye ait otomobilde yapılan araştırmalarda 500 kilogram çalıntı portakala el kondu. Ş.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ş.D.’nin hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor.