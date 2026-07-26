Hisarcıklıoğlu: Deniz Yolu En Ucuz Taşımacılık

Ekonomi
Bir etkinlikte konuşma yapan bir adam
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük'te düzenlenen ödül töreninde bölgenin sanayi tarihine vurgu yaptı.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük’te düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde KARDEMİR’in Türkiye’nin ilk ağır sanayi hamlesi olduğunu belirtti. 89 yıl önce kurulan KARDEMİR, Karabük’ün küçük bir yerleşimden modern şehre dönüşmesini sağladı. Hisarcıklıoğlu, 3 Nisan’ın ulusal Sanayi Günü olarak kabul edilmesini önerdi.

KARDEMİR KALKINMA TARİHİNİN TEMELİ OLDU

Hisarcıklıoğlu, Karabük’ün ülke kalkınma tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Türkiye’deki demir yolları, köprüler ve binalarda Karabük’ün emeği bulunduğunu ifade etti. KARDEMİR sayesinde bölgenin küçük bir yerleşimden modern şehre dönüştüğünü vurguladı.

3 NİSAN ULUSAL SANAYİ GÜNÜ OLMALI

Hisarcıklıoğlu, Karabük’te her yıl kutlanan 3 Nisan’ın ulusal düzeyde tescil edilmesi gerektiğini belirtti. Bu fikrin ütopik olmadığını, tam tersine doğru bir adım olduğunu söyledi. Anlamlı günün ulusal kabulünün sanayinin hakkını teslim edeceğini ifade etti.

FİLYOS LİMANI BÖLGE İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Hisarcıklıoğlu, Filyos Limanı’nın Karabük ve bölge sanayisi için stratejik önem taşıdığına değindi. Deniz yolu taşımacılığının ihracatta maliyet avantajı sağladığını belirtti. Karabük’ün liman bağlantısını bir an önce etkin kullanması gerektiğini söyledi.

KOBİ'LERE POZİTİF AYRIMCILIK ÇAĞRISI

Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin finansmana erişim sorununa dikkat çekti. Büyük işletmelerin yurt dışından kredi temin edebildiğini ancak KOBİ’lerin bu imkana sahip olmadığını ifade etti. KOBİ’lere yönelik kredi kısıtlarının kaldırılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin istihdam deposunun KOBİ’ler olduğunu vurguladı.

ÖDÜL TÖRENİ TAMAMLANDI

Program, çeşitli sektörlerde ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarına ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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