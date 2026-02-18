HIV Pozitif Olmasını Eşinden Saklayan Sanığa Cezası Verildi

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğu anlaşılan eşin durumu mahkemeye taşındı. E.K. isimli sanığın, 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan testlerde HIV pozitif olduğu tespit edilerek tedaviye alındığı ve bu durumu evlilik tarihinden önce eşinden sakladığı için “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” iddiasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı belirtildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, müştekinin laboratuvar testinde HIV virüsünün negatif çıktığını ifade etti. Mahkeme, sanığın üzerindeki suçlamanın niteliğinin değiştiğini belirterek, 10 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Dosya, itiraz sürecinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

KENDİSİNDEN SAKLADI

E.K, iki hastanede yapılan testlerde HIV pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecine girmiş ve ilaç kullanmaya başlamıştı. 26 Şubat 2023 tarihinde K.K. ile evlenmişti. Nikah işlemleri sırasında sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu bahane ederek eşine göstermeden belediyeye teslim eden E.K, hastalığını eşinden gizlemişti. K.K, eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde “Hepatit B aşısı yapılması uygundur” yazılı bir not bulduktan sonra, E.K. bu ilaçları arkadaşının çantasına koyduğunu iddia etmiştir. Ancak, eşiyle tekrar yapılan testte sonuç HIV pozitif çıkmıştır.

EŞİ ŞİKAYETTE BULUNDU

K.K, eşi tarafından hastalığının kendisinden saklandığını öğrendikten sonra avukatı aracılığıyla şikayette bulunmuş, bu doğrultuda E.K. hakkında bir iddianame hazırlanmıştır. İddianamede, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanan belgeler ve Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak sanığın evlilik tarihinden önceki testlerinde HIV pozitif olduğunun belirlendiği ve tedavi sürecinin başlatıldığı aktarılmıştır. İddianamede ayrıca, sanığın evlenmeden önce virüs taşıdığını bilmesine rağmen, müştekinin sağlığını hiçe sayarak cinsel ilişkiye girdiği belirtilmiş ve “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir.