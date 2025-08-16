Hız Sınırı Levhaları Yeniden Değerlendirilecek

TRAFFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trafik güvenliği eylem planlarının hayata geçirilmesini amaçlayan genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya geçti.

TRAFİK İŞARETLEMELERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yeni genelgeye göre, karayollarındaki hız sınırları, hız sonu levhaları ve ilgili trafik işaretleri, güncel standartlara uyum, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendiriliyor. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları da dahil olmak üzere, ülke genelindeki mevcut trafik işaretlemeleri, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’ndaki teknik kriterler dikkate alınarak gözden geçirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu denetlenecek. Okul ve hastane bölgeleri gibi istisnalar haricinde kalan hemzemin yaya geçitlerinin kaldırılması planlanıyor.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Karayolu yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, bazı kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen alanlarda, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş, yaya geçidi ve durak uygulamalarını sonlandıracak ve trafik güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklıklarını kapatarak, gerekli altyapı düzenlemeleri yapacak. Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları da yeniden incelenecek. Ayrıca, belediyelerin sorumlu olduğu yerleşim yerlerinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollar için can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hız sınırlamaları gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ve trafik işaret levhalarıyla ilgili uygulamalar, ‘trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır’ ilkesi doğrultusunda standartlaştırılacak ve yol kullanıcıları için daha kolay algılanır hale getirilecek.

BİRİNCİ ÖNCELİK SUNULAN YOLLARDA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Yapılacak çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ve belediyelerle birlikte yürütülecek. Birinci öncelikli yollar için çalışmalar 1 Eylül’e, diğer yollar için ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.