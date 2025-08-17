Hız Sınırları Ne Olacak?

SEYAHATLERDE YENİ GELİŞMELER

Türkiye’deki yollar üzerinde iyileştirmeler devam ediyor. Kaliteli seyahatler için inşa edilen yolların hız sınırları önceki yıllarda artırılmıştı. Fakat son zamanlarda radar şikayetleri artmaya başladı ve hangi yolda hangi hızla gidilmesi gerektiği, meskun mahal sınırları ve trafik işaretlerinin doğru hız limitlerini yansıtmadığına dair bildirimler alındı. Örneğin, bölünmüş yollarda hız limiti 110, toleransıyla birlikte 121 kilometre olarak belirlenmişken, meskun mahale giriş yapıldığında bu sınır 70 kilometreye düşüyor. 121 kilometre hızdan 70’e ani geçiş yapmak pek mümkün olmadığından, bazı noktalarda radar cezaları sürücülere tebliğ ediliyor. Günümüz koşullarına göre tasarlanmış akıllı otoyollar mevcut olmasına rağmen, bazı bölgelerde hız sınırları hala düşük kalıyor ve bu da trafiğin oluşmasına yol açıyor. Araçlardaki gelişimler ve yakıt tasarrufu için gereken hızları yakalamak zorlaşıyor.

İSTANBUL’DA HIZ SINIRI

İstanbul’da 3 şeritli E-5 yolu üzerinde hız sınırı 80 kilometre olarak uygulanıyor ve bu durum sıkça yerleştirilmiş kameralar tarafından denetleniyor. Hız sınırının aşılması durumunda cezai işlemler uygulanabiliyor. İstanbul’da E-5 boyunca, trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda bu hız sınırı nedeniyle seyahat etmek zaman kaybına neden oluyor.

HIZ SINIRLARI VE TOLERANSLAR

Türkiye’de hız sınırları yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollarda ayrılıyor. Azami hız sınırının üzerine yüzde 10 tolerans uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat. Bunun üzerine uygulanan yüzde 10 toleransla birlikte hız sınırı 154 kilometreye çıkıyor ve bu hız ceza gerektirmiyor. Araç tipine göre hız sınırları da değişiklik gösteriyor. En yüksek hız sınırı otomobillere tanınırken, minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon, çekici, motosiklet, traktör ve iş makineleri için ayrı hız limitleri mevcut.

NAVİGASYON UYGULAMALARIYLA TAKİP

Hız sınırlarından emin olmadığınızda, navigasyon uygulamaları üzerinden bulunduğunuz yoldaki hız sınırlarını kontrol etmek mümkün. Böylece cezayla karşılaşmamak için uygun hızda seyahat edebilirsiniz.

GELECEK HIZ SINIRI DEĞİŞİKLİKLERİ

Bazı noktalardaki hız sınırlarının artırılmasına dair karar alınması planlanıyor. Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak uygun görülen kesimlerde daha önce düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Hiç kullanılmayan ya da ıssız alanlarda konulan yaya geçitleri nedeniyle uygulanan hız sınırları da değerlendirilecek.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yapılacak bu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurumların yardımıyla gerçekleştirilecek. İlk olarak belirlenen yollarda süreç 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılması hedefleniyor.