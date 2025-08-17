Hız Sınırları Ne Olacak? Herkes Merak Ediyor

GELİŞEN YOL AĞI

Türkiye’deki yollar üzerinde gelişmeler sürüyor. Kaliteli seyahatler için inşa edilen yollarda hız sınırları geçmişte artırılmıştı. Ancak son zamanlarda radar şikayetleri artış gösteriyor. Hangi yolda kaç kilometre hızla gidilmesi gerektiği, hangi noktaların meskun mahal olduğu ve trafik işaretlerinin doğru hız limitlerini göstermediğine dair bildirimler alınıyor. Bölünmüş yollarda hız limiti 110, toleranslı olarak 121 kilometre, fakat meskun mahal girişinin yapılmasıyla hız sınırı aniden 70 kilometreye düşüyor. Bu durum, bazı noktalarda radar cezalarının sürücülere tebliğ edilmesine yol açıyor. Günümüzde tasarlanmış akıllı otoyollar olmasına rağmen, bazı yerlerde düşük kalan hız limitleri trafiğin oluşmasına neden oluyor. Araçlardaki teknolojik gelişmeler ve yakıt tasarrufu için gereken hızların yakalanması da zorlaşıyor.

İSTANBUL’DA UYGULANAN HIZ SINIRI

İstanbul’da 3 şeritli E-5 yolunda uygulanan hız sınırı 80 kilometre olarak belirlenmiş ve sık aralıklarla yerleştirilmiş kameralar tarafından denetleniyor. Hız sınırını aşan sürücülere cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu hız sınırı nedeniyle İstanbul’da E-5’te trafiğin olmadığı zamanlarda seyahat etmek, zaman kaybına neden olabiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ HIZ SINIRLARI

Türkiye genelinde hız sınırları yerleşim yerleri içi, yerleşim yerleri dışı ve otoyollar olarak üç kategoride belirlenmiş durumda. Azami hız sınırının üzerine yüzde 10 tolerans uygulanıyor. Örneğin Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat. Bu tolerans ile hız sınırı 154 kilometreye kadar çıkabiliyor ve bu hızda radar ya da karayolu üzerindeki kameralar tarafından ceza uygulanmıyor. Farklı araç tipleri için de birbirinden farklı hız limitleri belirleniyor. En yüksek hız limitinin otomobillere tanınırken, minibüs, otobüs, kamyonet gibi diğer araçlar için ayrı hız limitleri geçerli.

NAVİGASYONLARLA HIZ SINIRLARI TAKİP EDİLEBİLİR

Hız sınırlarının ne olduğunu olmadığında, navigasyon uygulamaları kullanarak bulunduğunuz yoldaki hız limitlerini kontrol edebilir ve ceza almamak için uygun hızda seyahat edebilirsiniz.

HIZ SINIRLARI DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Bazı noktalarda hız sınırlarının yükseltilmesine yönelik kararlar alınacak. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi durumlar göz önünde bulundurularak, uygun görülen bölgelerde hız limitleri yeniden düzenlenecek. Özellikle hiç kullanılmayan, ıssız noktalar için konulan yaya geçitleri nedeniyle düşürülen hız sınırları da değerlendirilecek.

SONUÇLAR 31 ARALIK’TA AÇIKLANACAK

Gerçekleştirilecek çalışmalar İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonuyla, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurumlar tarafından yürütülecek. İlk olarak belirlenen yollardaki çalışmalar 1 Eylül’e, diğer yolların ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılması bekleniyor.