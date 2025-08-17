Hız Sınırları Ne Olacak? Herkes Merak Ediyor

Türkiye’deki yollar üzerindeki gelişmeler devam ediyor. Kaliteli seyahatlerin sağlanması amacıyla yapılan yollarda, hız sınırları geçtiğimiz yıllarda artırılmıştı. Ancak son zamanlarda, radar şikayetlerinin artışı ile birlikte, hangi yolda ne kadar hızla gidilmesi gerektiği, meskun mahal bölgeleri ve trafik işaretlerinin doğru limitleri göstermediğine dair bildirimler gündeme geldi. Bölünmüş yollarda hız limiti 110 kilometre, toleransıyla birlikte 121 kilometre iken, meskun mahale giriş yapılmasıyla birlikte hız sınırı 70 kilometreye düşüyor. Bu ani değişim, sürücülerin radar cezalarına maruz kalmasına neden oluyor. Günümüzdeki akıllı otoyollara rağmen, bazı noktalardaki düşük hız sınırları trafik sorunlarına yol açıyor.

İstanbul’da Hız Uygulaması

İstanbul’da, 3 şeritli E-5 yolunda hız sınırı 80 kilometre olarak belirlenmiş durumda ve bu hız, sık aralıklarla yerleştirilmiş kameralar tarafından denetleniyor. Aşım durumunda sürücüler cezai işlemlerle karşılaşabiliyor. Bu hız sınırıyla, E-5 üzerinde trafiğin olmadığı zamanlarda seyahat etmek, zaman kaybına sebep oluyor.

Hız Sınırlarının Durumu

Türkiye’de hız sınırları, yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyol kategorileri şeklinde ayrılmıştır. Azami hız sınırları üzerinde yüzde 10 tolerans sağlanıyor. Örnek vermek gerekirse, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat. Bunun üzerine konulan yüzde 10 tolerans ile birlikte bu hız sınırı 154 kilometreye kadar çıkabiliyor. Araç tipine göre hız limitleri de değişiklik göstermektedir.

Navigasyon ile Hız Kontrolü

Hız sınırlarını doğrulamakta zorlandığınız durumlarda, navigasyon uygulamaları üzerinden bulunduğunuz yerin hız sınırını kontrol edebilirsiniz. Bu sayede cezalarla karşılaşmamak için uygun hızlarda seyahat edebilirsiniz.

Hız Sınırlarında Değişiklik Yapılacak mı?

Hız sınırlarının bazı yerlerde artırılmasına ilişkin karar alınacak. Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, gerekli yerlerde yeniden düzenlemeler yapılacak. Kullanılmayan, ıssız alanlardaki yaya geçitleri nedeniyle düşürülen hız sınırları da değerlendirilecek.

Sonuçlanma Tarihleri

Gerçekleştirilecek bu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili diğer bakanlıklar ve belediyeler ile yürütülecek. Belirlenen öncelikli yolların çalışmaları 1 Eylül’e, diğer yolların ise 31 Aralık’a kadar tamamlanması bekleniyor.