“Hız Sınırları Yeniden Belirlenecek”

KARAYOLLARINDAKİ HIZ SINIRLAMA UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge doğrultusunda, hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden gözden geçirilecek. Ülke genelinde, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar öncelikli olarak hız sınırlarını düşüren işaretlemeler doğrultusunda değerlendirilecek.

YAYALAR İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri, standartlara uygunluk çerçevesinde incelenecek. Okul, hastane bölgeleri gibi bazı istisnalar hariç, bu tür hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Yeni düzenlemeler kapsamında, “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi esas alınacak. Düzenlemeler, öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Bu yeni uygulama ile, yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her ayrıntı denetlenecek. Amaç, sürücülerin dikkatini dağıtan ya da gereksiz olan levhaların kaldırılması ve her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralının oluşturulması.