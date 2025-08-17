“Hız Sınırları Yeniden Değerlendirilecek”

GENELGE YAYIMLANDI

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” isimli genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu genelge doğrultusunda hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden değerlendirilecek. Ülke genelinde yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere, hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçirilecek.

YAYA GEÇİTLERİ İNCELENECEK

Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri de standartlara uygunluk açısından inceleniyor. Okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Bu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ile Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek.

YENİ DÜZENLEMELERİN İLKELERİ

Yeni düzenlemelerde “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi esas alınacak. Çalışmalar, öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Bu yeni düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her ayrıntı denetlenerek, sürücülerin dikkatini dağıtan veya gereksiz olan levhaların kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca, her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralı getirilmesi amaçlanıyor.