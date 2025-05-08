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Hizan’da Pancar Toplarken Düştü, Öldü

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FECİ BİR OLAY MEYDANA GELDİ

Bitlis’in Hizan ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Örgülü köyünde oturan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, pancar toplamak amacıyla dağa gitti. Bingöl akşam eve dönmeyince, endişelenen yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirme gereği duydu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu çağrı üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, dronlar ile arama çalışmalarına başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Bingöl’ün kayalıklardan düştüğü ve kar kütlesi ile kayaların arasında sıkıştığı belirlendi. Ekipler, Bingöl’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti ve cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Sarihe Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hizan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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