Hizbullah: AbD, Orduyla Aramıza ‘Ölümcül Tuzaklar’ Kuruyor

LÜBNAN’DA ABD’NİN STRATEJİK HAREKETLERİ

Hüseyin Halil, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın siyasi danışmanı, ABD’nin Lübnan ordusu ile Hizbullah’ı karşı karşıya getirerek “ölümcül tuzaklar” kurduğunu ifade ediyor. Lübnan haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada Halil, ABD’nin niyetinin Lübnan’daki direniş ve savunma unsurlarını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirtiyor. Halil, Hizbullah’ı silahsızlandırmayı hedefleyen baskılar getirdiğini savunuyor. Ayrıca, Lübnan’ın ABD-İsrail etkisine maruz kalmak ve İsrail ile normalleşme yoluna sokulmak istendiğini vurguluyor.

Hüseyin Halil, ABD’nin Lübnan’daki müdahalelerini şiddetle kınıyor ve resmi yetkililerin bu “ölümcül tuzaklara” düşmekten kaçınmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Uluslararası ve bölgesel temsilcilerin sunduğu önerilerin Lübnan’ın güvenliği ve iç barışını tehdit ettiğini öne sürerek, bu önerilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD’li Senatörler ile birlikte Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile önemli görüşmeler yaptı. Barrack, Avn ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, “İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah’ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak.” şeklinde açıklamada bulundu.

Barrack, Lübnan’daki ziyaretinde ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere de gitmeyi planlıyor. 19 Haziran’da Beyrut yönetimine, “ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen” bir öneri sundu. Lübnan’daki Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos’ta silahların devlet tekelinde toplanması amacıyla orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.