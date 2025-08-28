Hizbullah: ABD, Orduyla Aramıza Tuzağı Kuruyor

LÜBNAN’DA GÜVENLİK TAHDİTLERİ

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil, ABD’nin “ölümcül tuzaklar” kurarak Lübnan ordusu ile Hizbullah’ı karşı karşıya getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Lübnan haber ajansında yayımlanan açıklamasında Halil, “ABD’nin Lübnan’ın sahip olduğu tüm direniş ve savunma unsurlarını ortadan kaldırma amacı var” diyor. Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedef alan taleplerle Lübnan’ın ABD-İsrail etkisi altına alınmaya çalışıldığını aktaran Halil, ABD’nin bu amaçla “ordu ile Hizbullah’ı karşı karşıya getirmeye çalıştığını ve bunun için ölümcül tuzaklar kurduğunu” ifade ediyor.

RESMİ YETKİLİLERE UYARI

ABD’nin Lübnan’daki bu girişimlerini kınayan Halil, Lübnan’daki resmi yetkililerin “ölümcül tuzaklara” düşmemeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, uluslararası ve bölgesel temsilcilerin önerilerinin Lübnan’ın güvenliğini ve iç barışını tehdit ettiğini ileri süren Halil, bu önerilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyor.

ABD HEYETİ VE GÖRÜŞMELER

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, dün ABD’li Senatörler ve ülkenin Beyrut Büyükelçisi ile birlikte Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Basın toplantısında Barrack, “İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilmesi için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah’ın silahsızlandırılması” dedi. Ayrıca Barrack, Lübnan’a ziyareti kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerine gitmeyi planlıyordu. ABD, 19 Haziran’da Lübnan yönetimine “ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanması” önerisini iletmişti. Bunun üzerine Lübnan’da 5 Ağustos’ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair plan hazırlama görevi verilmişti.