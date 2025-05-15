Hızlı Ticaret Hacmi 249,8 Milyar Lira

HIZLI TİCARET HACMİ ÇOK YÜKSEK

Türkiye’de “hızlı ticaret” son 5 yılda 25 katına çıkarak büyük bir ivme kazandı. Bu süreçte en çok yemek siparişi verildi ve popüler ürünlerin arasında Dubai çikolatası da yer aldı. Hızlı ticaretin hacmi, en fazla yemek hizmetlerinde görülüyor. Sektör, yüzde 66,18 oranıyla ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri izliyor.

HIZLI TİCARETİN YÜKSELİŞİ

Türkiye’de tüketicilerin aradıkları ürünlere dakikalar içinde ulaşmasını sağlayan “hızlı ticaret”, geçtiğimiz yıl 2020’ye göre yaklaşık 25 kat artarak 249,8 milyar liraya ulaşırken, Dubai çikolatası gibi ürünler de en çok satılanlar arasında bulunuyor. Ticaret Bakanlığı’nın oluşturduğu Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre, bu model, yemek, gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerinin hızlı tedarikini sağlayarak geleneksel e-ticaretten farklılaşıyor.

TESLİM TALEBİ YÜKSEK

Özellikle büyük şehirlerde yoğun talep gören hızlı ticaret modeli, 1 saate kadar teslimat yapılan siparişleri kapsıyor. Hızlı ticaret hacmi son yıllarda düzenli bir artış gösteriyor. 2020’de 9,94 milyar lira olan hacim, 2021’de 26,73 milyar liraya, 2022’de 63,27 milyar liraya, ardından da 2023’te 126,08 milyar liraya yükseldi. Bu hacim, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 98,1 artarak toplamda 249,8 milyar lira oldu. Böylelikle hızlı ticaret hacminin 2020-2024 döneminde yaklaşık 25 kat artığı görülüyor. Hızlı ticaretin 2024’te tüm e-ticaret hacmi içindeki payı da yüzde 8,32’ye ulaşıyor.

SEPET TUTARI VE ÜRÜNLER

Geçen yıl hızlı ticaret işlemlerinde ortalama sepet tutarı 351 lira, bir sepette bulunan ortalama ürün sayısı ise 2,4 olarak kaydedildi. Hızlı ticaretin en yüksek hacme sahip sektörü yemek hizmetleri olurken, ardından yiyecek ve içecekler geliyor.

EN ÇOK HAMBURGER SİPARİŞİ VERİLİYOR

Bu çerçevede, en çok sipariş edilen yemekler arasında ilk sırada 20,2 milyar liralık hacimle hamburger yer alıyor. Onu 15,9 milyar lirayla döner, 14,04 milyar lirayla pizza izliyor. Listede pizzanın ardından 12,64 milyar lirayla kebaplar, 5,15 milyar lirayla kızarmış tavuk, 5,04 milyar lirayla çiğ köfte, 4,97 milyar lirayla lahmacun ve 4,4 milyar lirayla pide bulunuyor.

DUBAİ ÇİKOLATASI SATIŞLARI

Yemek dışında hızlı ticaret kapsamında en çok satılan ürün grupları arasında gazlı içecekler 6,01 milyar lirayla lider durumda. Bunu 3,43 milyar lirayla su, 2,55 milyar lirayla peynir, 2,23 milyar lirayla dondurma ve 1,97 milyar lirayla ayran takip ediyor. Diğer popüler ürünler arasında süt, yoğurt, yumurta, cips, çamaşır deterjanları ve yumuşatıcılar öne çıkıyor. Ayrıca, 2024 yılında dikkat çeken ürünlerden biri olan Dubai çikolatası da hızlı ticaret kapsamında yaklaşık 160 milyon liralık satış yaptı.