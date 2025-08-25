Gündem

Hollandalı Aile Otel’de Bulundu

Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan Grand Sami Otel’de 22 Ağustos 2025 tarihinde tatil için Türkiye’ye gelen Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte akşam Taksim’e gitmişti. Aile, gezip yemek yedikten sonra akşam saatlerinde otele geri dönmüştü. Ancak sabah saatlerinde ailenin odasından gelen sesler dikkat çekti. Otel çalışanları odaya girdiğinde çocukların yerde hareketsiz yattığını, babanın ise fenalık geçirdiğini gördü. İki kardeş maalesef hayatını kaybederken, baba hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, aileyi ağırlayan işletmeler belirlendi. Beyoğlu’nda yemek yedikleri iki işletmenin sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı. Yemekte kullanılan malzemelere ait numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla özgürlüklerine kavuştu.

