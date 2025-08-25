Gündem

Hollandalı İki Kardeşin Ölümüyle İlgili Ayrıntılar

hollandali-iki-kardesin-olumuyle-ilgili-ayrintilar

OLAYIN GELİŞİMİ

Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta yer alan Grand Sami Otel’de 22 Ağustos 2025’te tatil için Türkiye’ye gelen Hollanda vatandaşı Rashid Mohammed Ajoeb (57), iki oğlu Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte akşam saatlerinde Taksim’e gitme kararı aldı. Gezi sonrasında akşam yemeği yedikten sonra otellerine geri döndüler.

OTEL ÇALIŞANLARININ BULDUĞU MANZARA

Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından gelen sesler üzerine otel çalışanları durumu kontrol etmek üzere odaya girdi. Oda içinde çocukların hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görülürken, baba Mohammed Ajoeb’in de fenalık geçirdiği belirlendi. Maalesef, iki çocuk yaşamını yitirirken, baba hastaneye kaldırıldı.

İŞLETMELERİN SAHİPLERİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri yürüttükleri soruşturmada, ailenin yemek yediği işletmeleri belirledi. Beyoğlu’nda bu işlemleri yürütmekte olan E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. isimli dört şahıs şüpheli olarak yakalandı. İşlem gereği, alınan numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan söz konusu şahıslar adliyeye sevk edildi. Aralarından E.K. ev hapsi şartıyla, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail, Nasır Hastanesi’ni Vurdu!

İsrail'in Han Yunus'taki hastane saldırısında, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.
Gündem

Ticaret Bakanlığı Soruşturma Açtı: BAE, İtalya, Mısır

Ticaret Bakanlığı, BAE, İtalya ve Mısır'dan gelen poliüretan suni deri ithalatıyla ilgili damping soruşturması açtı. Ayrıntılar resmi tebliğle açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.