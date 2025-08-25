Hollandalı İki Kardeşin Ölümüyle İlgili Ayrıntılar

OLAYIN GELİŞİMİ

Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta yer alan Grand Sami Otel’de 22 Ağustos 2025’te tatil için Türkiye’ye gelen Hollanda vatandaşı Rashid Mohammed Ajoeb (57), iki oğlu Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte akşam saatlerinde Taksim’e gitme kararı aldı. Gezi sonrasında akşam yemeği yedikten sonra otellerine geri döndüler.

OTEL ÇALIŞANLARININ BULDUĞU MANZARA

Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından gelen sesler üzerine otel çalışanları durumu kontrol etmek üzere odaya girdi. Oda içinde çocukların hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görülürken, baba Mohammed Ajoeb’in de fenalık geçirdiği belirlendi. Maalesef, iki çocuk yaşamını yitirirken, baba hastaneye kaldırıldı.

İŞLETMELERİN SAHİPLERİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri yürüttükleri soruşturmada, ailenin yemek yediği işletmeleri belirledi. Beyoğlu’nda bu işlemleri yürütmekte olan E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. isimli dört şahıs şüpheli olarak yakalandı. İşlem gereği, alınan numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan söz konusu şahıslar adliyeye sevk edildi. Aralarından E.K. ev hapsi şartıyla, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.