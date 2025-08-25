Hollandalı Kardeşlerin Ölümüyle İlgili Detaylar

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Beyazıt Hamam Sokak üzerindeki Grand Sami Otel’de, 22 Ağustos 2025 tarihinde Hollanda’dan Türkiye’ye tatil için gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte akşam saatlerinde Taksim’e gitmişti. Baba ve oğulları, akşam yemeğinin ardından otele geri dönmüşlerdi. Ertesi sabah, Hollandalı ailenin odasından gelen sesler üzerine otel çalışanları durumu fark etti. Odaya girdiklerinde çocukların hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ve baba Mohammed Ajoeb’in fenalık geçirdiğini gördüler. İki çocuk hayatını kaybetmiş, baba ise hastaneye kaldırılmıştı.

YEMEK YEDİKLERİ İŞLETMELERİN SAHİPLERİ YAKALANDI

Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ailenin yedikleri yemeklerin servis edildiği işletmelere ulaşıldı. Beyoğlu’nda yemek yedikleri 2 işletmenin sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Alınan numuneler analiz edilmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandığında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.