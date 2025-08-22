Hollow Knight: Silksong Çok Yakında Geliyor!

ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Hollow Knight: Silksong’un çıkış tarihi 4 Eylül olarak belirlendi. Bu kesin bir bilgi ve bir tatbikat değil. Tekrar hatırlatmak gerekirse: Hollow Knight: Silksong yakında oyuncularla buluşacak. Beklenen bu oyun, büyük bir merakla geliyor.

YAPIM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

Orijinal Hollow Knight, indie stüdyo Team Cherry tarafından 2017’de piyasaya sürüldü ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken metroidvania türündeki bu oyun, DLC’den tam bir devam oyunu olarak gelişen Silksong etrafında büyük bir heyecan yarattı. Proje 2023’te gecikti ve hayranlar, neredeyse her büyük oyun etkinliğinde Silksong’un çıkış tarihinin açıklanmasını bekliyordu. Geliştirme süreci epey uzun sürdü ve Silksong’un varlığı, oyun dünyasında adeta bir meme hâline geldi. Nisan ayında gerçekleştirilen bir Nintendo Direct sırasında güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, oyunun bu yıl içinde çıkacağını gösteriyor ve oyunculara yeni bir umut sunuyordu.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK GEREKİYOR

Çıkış tarihi açıklanmış olsa da, gecikme ihtimali hâlâ mevcut; bu nedenle temkinli bir iyimserlik ile yaklaşmakta fayda var. Hollow Knight: Silksong, birkaç hafta içinde erişilebilir hale gelecek. Bu bilgi, “özel duyuru” adıyla düzenlenen bir YouTube yayını sırasında duyuruldu. Oyun, Gamescom etkinliğinde de görücüye çıkacak. Köln’deki etkinlikte bulunan oyuncular, oyunu hem Nintendo hem de Xbox standlarında deneyimleyebilecek. Uzun kuyruklar oluşması bekleniyor.