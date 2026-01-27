Honda Accord 2026 Model Yılı Tanıtımı Gerçekleşti

Honda’nın sedan segmentindeki önemli temsilcisi Accord, 2026 model yılı için yapılan “rafine evrim” çalışmasıyla resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni modelde markanın, radikal tasarım değişiklikleri yerine donanım ve teknoloji üzerine odaklandığı, kullanıcı deneyimini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

STANDART DONANIMDA YENİ UNSURLAR

Giriş seviyesi LX ve SE versiyonları, artık 9 inçlik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile birlikte 15W kablosuz şarj ünitesini standart olarak sağlıyor. Ayrıca, SE paketinde 19 inç yeni alaşım jantlar yer alırken, Sport Hybrid versiyonlarında siyah cam çerçeveleri ve detaylarla daha dinamik bir görünüm sunuluyor.