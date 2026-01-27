Honda Accord 2026 Model Yılı Tanıtımı Gerçekleşti

honda-accord-2026-model-yili-tanitimi-gerceklesti

Honda’nın sedan segmentindeki önemli temsilcisi Accord, 2026 model yılı için yapılan “rafine evrim” çalışmasıyla resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni modelde markanın, radikal tasarım değişiklikleri yerine donanım ve teknoloji üzerine odaklandığı, kullanıcı deneyimini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

STANDART DONANIMDA YENİ UNSURLAR

Giriş seviyesi LX ve SE versiyonları, artık 9 inçlik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile birlikte 15W kablosuz şarj ünitesini standart olarak sağlıyor. Ayrıca, SE paketinde 19 inç yeni alaşım jantlar yer alırken, Sport Hybrid versiyonlarında siyah cam çerçeveleri ve detaylarla daha dinamik bir görünüm sunuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın El Maliki Adaylığına Sert Tepkisi: Irak’a Yardım Kesilecek

ABD Başkanı Trump, Nuri Kamil el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olmasını eleştirerek, seçildiği takdirde ülkenin Irak’a mali destek vermeyeceğini açıkladı.
Gündem

Datça’da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtuldu

Datça'da, taşan dereden geçerken sele kapılan bir adam, araçtan çıkarak çalıya tutundu. Bir saatlik arama sonrası sağ olarak kurtarıldı.
Gündem

Trabzon Ortahisar Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin saat 23:15’te gerçekleştiğini bildirdi.
Gündem

İnci Taneleri Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı

İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu henüz başlamazken, izleyiciler merakla bekliyor. Üçüncü sezon tanıtımı yayımlanırken, dizi kadrosundan dört oyuncunun ayrıldığı bilgisi ortaya çıktı.
Gündem

Galatasaray Youssouf Fofana İçin Takipte

Galatasaray, transfer sürecinde Milanlı Youssouf Fofana ile temas kurdu. Abdullah Kavukcu'nun Milano ziyareti sonrası gündeme gelen iddiaya göre, oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.