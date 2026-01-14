Honda Yeni Logo İle Marka Kimliğini Yeniliyor

Türkiye’de öne çıkan otomotiv üreticisi Honda, marka kimliğinde köklü bir değişiklik yapma kararı aldığını açıkladı. Şirket, birkaç yıl önce konsept modellerinde tanıttığı yeni logosunun, 2027 yılı itibarıyla seri üretim otomobillerde resmi olarak kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Otomobil tutkunlarının daha önce “Zero” serisi konsept modellerinden aşina olduğu bu modern ve sade tasarımın, yapılan değerlendirmeler sonucunda yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı kalmayarak tüm ürün yelpazesinde uygulanacağı belirtildi.

EL ELE TUTUŞMA SİMGESİ

Yeni tasarımda, Honda’nın sembolü haline dönüşen ve iki kişinin el ele tutuşmasını simgeleyen H harfi formu korunurken, logonun çevresindeki çerçevenin kaldırılması sayesinde daha sade ve modern bir görünüm elde edildi. Şirket, bu yeni görsel kimliğin araçlar üzerinde olduğu gibi, bayiler, dijital platformlar ve tüm pazarlama kanallarında eş zamanlı olarak kullanılacağını vurguladı.

DEĞİŞİM SÜRECİ 2027’DE BAŞLAYACAK

Logo değişim sürecinin 2027 yılından itibaren kademeli olarak yürürlüğe gireceği açıklandı. İlk aşamada elektrikli modeller ve büyük boyutlu hibrit araçların yeni logoyu taşıyacağı, sonraki süreçte ise diğer Honda modellerinin de bu yeni marka kimliğine geçiş yapacağı ifade edildi.

45 YILDAN FAZLA SÜRECEK SEYAHAT

Japon otomotiv şirketi Honda, çerçeveli “H” logosunu 1981 yılından bu yana kullanıyordu. Logonun tarihsel gelişimi ise şöyle: 1963 – 1981 yılları arasında markanın ilk otomobillerinde kullanılan logo, geniş ve genellikle çerçevesiz bir formdaydı. 1981 – 2000 yılları arasında, herkesin hafızasında yer eden, dikey simetriye sahip ve karemsi bir çerçeveyle çevrili “H” logosu standart hale geldi. 2000 – 2026 yıllarında ise önceki tasarım korunurken, metalik 3D efektleri ve daha ince hatlar eklenerek logo dijital çağa uyum sağlamıştı.

