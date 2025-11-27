Hong Kong’daki Yangında Can Kaybı 83’e Yükseldi

Dün Tay Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesi, dış cephe tadilat çalışmaları için kurulan bambu iskelelerden kaynaklanan bir yangınla sarsıldı. 31 katlı gökdelenin bulunduğu bu alanda meydana gelen yangın, kısa sürede diğer binalara sıçrayarak büyük bir felaket halini aldı. Hong Kong İtfaiyesi, olay yerine düzenledikleri basın toplantısında can kaybı ve yaralı sayısının giderek arttığını açıkladı.

CAN KAYBI 83’E YÜKSELDİ

Yangın sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e ulaştı; bu kişiler arasında bir itfaiyeci de yer alıyor. Hastaneye kaldırılan 76 yaralıdan 28’inin sağlık durumu ciddi, 15’inin ise kritik olarak değerlendiriliyor. Yangın, öğle saatlerinde, 1900’den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi’nde, dış cepheye kurulan bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemeleri sebebiyle hızla yayıldı.

SÜNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçinde yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı düşünülen sitedeki alevlerin sardığı 7 apartmandan 3’ü kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını 24 saatten uzun süredir sürdürüyor. Ekipler, gelen yardım çağrılarının büyük bir kısmına yanıt verdi, ancak 279 kişi için halen haber alınamadığı kaydedildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak, inşaat şirketinin iki müdürü ve bir danışman mühendis “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, şirketin sorumlularının olayda ağır ihmalinin bulunduğunu belirterek, bu durumun yangının hızlı yayılmasına ve çok sayıda can kaybına neden olduğunu ifade etti. Güvenlik Bakanı Chris Tang ise ilk incelemelerde yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğunu ve bunun büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemeleri nedeniyle yaşandığını açıkladı.

ÖĞLE SAATİNDE OLMASI BÜYÜK CAN KAYBINI ÖNLEDİ

Görgü tanıkları, yangının öğle saatlerinde çıkmasının, çalışanların evlerinde olmaması ve kaçabilecek olanların evlerinden ayrılmasıyla can kaybını azalttığını dile getirdi. Samuel Chan, “Bunun gece olduğunu düşünmek dahi istemiyorum. Yangın hala devam ediyor. Yangın sırasında böyle yüksek bir binanın üst katlarında olmak, kurtulma şansının kalmaması demek.” şeklinde konuştu. Chan, itfaiye ekipleri henüz binalara girmediği için can kaybının artabileceğine dikkat çekerek, hayatını kaybedenlerin çoğunun yangının çıktığı sırada evlerindeki yaşlılar olabileceği yorumunu yaptı.

5’İNCİ SEVİYE ALARM VERİLDİ

Hong Kong’da yangın şiddetini gösteren sistemde 5 kademeli derecelendirme bulunmakta ve 17 yıl sonra ilk kez 5. seviye alarm verildi. Yangından etkilenen 900 kişi için kurulan 8 geçici barınağa sığındıkları bildirildi. Yangınla müdahalede bulunan 140’tan fazla yangın söndürme aracı ve 800’den fazla sağlık ve itfaiye personeli olay yerine sevk edildi. Ulaştırma Bakanlığı, olay nedeniyle çevre yollarının ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

DEVLET BAŞKANI Şİ’DE BAŞSAĞLIĞI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi’ne yerel hükümete yangınla mücadele için destek sağlanması talimatını verdi. Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, yaşanan bu trajedi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. Lee, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralıların bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını umduğunu ifade etti. Yangın, Hong Kong’da son 70 yılda yaşanan en fazla can kaybına yol açan olay olarak kaydedildi.