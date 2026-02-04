Honor Magic 8 Pro Türkiye Pazarında Lansmanını Gerçekleştirdi

Honor, 2026 yılı vizyonunun en kritik parçası olan amiral gemisi akıllı telefonu Magic 8 Pro’yu Türkiye pazarında kullanıcılara tanıttı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle desteklenen cihaz, yüksek performansı ve geliştirilmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

LANSMANA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

Magic 8 Pro’nun Türkiye’deki satış fiyatı 84.999 TL olarak belirlenirken, lansman kampanyası kapsamında 28 Şubat tarihine kadar bu fiyat 79.999 TL’ye düşürüldü. Ayrıca, 2026 yılı sonuna kadar bu cihazı satın alan kullanıcılara 12 ay geçerli ekran ve arka kapak koruma garantisi ücretsiz sunulacak. Cihaz, 7.100 mAh kapasiteli yeni nesil silikon karbon bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlarken, 120 Hz yenileme hızı ve 6000 nit tepe parlaklığa sahip 6,71 inç LTPO OLED ekranı da ön planda yer alıyor.

KABLOSUZ DOSYA PAYLAŞIMI IMKANI

Magic 8 Pro, Windows ve Mac bilgisayarların yanı sıra iPhone ve Android cihazlar arasında kablosuz dosya paylaşımına olanak tanıyarak ekosistemler arası iletişimi kolaylaştırıyor. Kamera özellikleri açısından da kullanıcıların beğenisini toplamayı hedefleyen cihaz, OIS destekli 200 MP ultra gece telefoto lens ve 50 MP ana kamera sensörü ile donatılmış durumda.

HONOR MAGIC 8 PRO TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.71 inç LTPO OLED, 120 Hz, 6000 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM / Depolama: 12 GB ve 16 GB RAM, 512 GB ve 1 TB depolama

Arka Kamera: 200MP Ultra Night Telefoto Kamera (f/2.6, 1/1.4′, 3.7X optik zoom, OIS) 50MP Ultra Night Ana Kamera (f/1.6, 1/1.3′, OIS, 2.4μm) 50MP Ultra Geniş Kamera (f/2.0, 122° geniş açı, 2.5cm HD makro)

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7100 mAh, 100/120W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 16 (MagicOS 10)

Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K