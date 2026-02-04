Honor Magic 8 Pro Türkiye Pazarında Tanıtıldı

Honor, 2026 stratejisinin merkez parçası olan amiral gemisi akıllı telefon Magic 8 Pro’yu Türkiye pazarında tanıttı. Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile donatılmış olup, yüksek performansı ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor.

LANSMANA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

Magic 8 Pro’nun Türkiye’deki satış fiyatı 84.999 TL olarak belirlenmişken, düzenlenen kampanya ile 28 Şubat tarihine kadar 79.999 TL’ye satın alınabiliyor. Ayrıca, yıl sonuna kadar cihazı tercih eden kullanıcılara 12 ay süreyle ekran ve arka kapak koruma desteği ücretsiz bir şekilde sunulacak. Cihazın işlemcisine, 7.100 mAh kapasiteli yeni nesil silikon karbon batarya eşlik ediyor, bu da uzun süreli kullanım sağlar. Cihazın ön kısmında ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6,71 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran bulunuyor. Magic 8 Pro, Windows ve Mac bilgisayarlarla birlikte iPhone ve Android cihazlar arasında kablosuz dosya paylaşımına olanak tanıyarak ekosistemler arası engelleri ortadan kaldırıyor.

KAMERA YETENEKLERİ

Kamera açısından, OIS destekli 200 MP ultra gece telefoto lens ve 50 MP ana kamera sensörü kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap ediyor. İlgili özellikler ile donatılmış olan cihaz, etkileyici fotoğraflar çekmek isteyenler için çeşitli imkanlar sunuyor.

HONOR MAGIC 8 PRO TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.71 inç LTPO OLED, 120 Hz, 6000 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM / Depolama: 12 GB ve 16 GB RAM, 512 GB ve 1 TB depolama

Arka Kamera: 200 MP Ultra Night Telefoto Kamera (f/2.6, 1/1.4′, 3.7X optik zoom, OIS)

50 MP Ultra Night Ana Kamera (f/1.6, 1/1.3′, OIS, 2.4μm)

50 MP Ultra Geniş Kamera (f/2.0, 122° geniş açı, 2.5 cm HD makro)

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7100 mAh, 100/120W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 16 (MagicOS 10)

Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K