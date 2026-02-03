Houston’da Tarihi Başarı: Yusuf Demirkaya Dünya Birincisi

houston-da-tarihi-basari-yusuf-demirkaya-dunya-birincisi

ABD’nin Houston kentinde gerçekleştirilen “Copernicus Olimpiyatı”nda dünya birinciliği elde eden lise öğrencisi Yusuf Demirkaya, önemli bir başarıya imza attı.

HOUSTON’DAN TÜRKİYE’YE ALTIN MADALYA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK 4001–Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği kapsamında desteklenen Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi fizik proje öğrencimiz Yusuf Demirkaya, ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Copernicus Olimpiyatı’nda fizik ve astronomi alanında altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Gururumuz Yusuf’u ve öğretmenimiz Burcu Türkkan’ı başarılarından dolayı canı gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

‘GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ 14 YAŞINDAKİ OYUNCU’

Türkiye’nin başka bir gurur kaynağı ise satranç alanında yaşandı. Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Hollanda’da düzenlenen Tata Steel Turnuvası’nı 7. sırada tamamladı. Türkiye Satranç Federasyonu’nun açıklamasına göre Wijk aan Zee kentinde gerçekleştirilen organizasyonda büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, masters kategorisinde mücadele etti. Milli sporcu, 13 turda oynanan turnuvada toplamda 7 puan toplayarak 7. sırada yer aldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvadaki başarısını kutlayarak, “Yağız Kaan Erdoğmuş’un dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan 2026 Tata Steel Turnuvası’nda elde ettiği bu derece, Türk satrancının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerlidir. Genç yaşına rağmen en üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu mücadeleci ve istikrarlı performansla hepimizi gururlandırmıştır. Kendisinin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, başta ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu başarıda, Yağız Kaan Erdoğmuş’un yeteneğini küçük yaşlardan itibaren büyük bir özveriyle destekleyen ve her koşulda yanında olan ailesinin emeği ve fedakarlığı son derece kıymetlidir.” şeklinde konuştu.

